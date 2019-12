Maximilian Schachmann gaat voor combinatie Giro-Vuelta zondag 29 december 2019 om 14:21

Maximilian Schachmann liet eerder al weten naar de Giro d’Italia te trekken, maar de Duitse kampioen zal in 2020 ook zijn debuut maken in de Vuelta a España. “De Giro, Vuelta en de Olympische Spelen in Tokio zijn belangrijke doelen”, zo vertelt de coureur van BORA-hansgrohe in gesprek met Radsport-news.

De 25-jarige Schachmann kende een uitstekend debuutseizoen bij BORA-hansgrohe, zo won hij maar liefst zes wedstrijden in het tenue van de Duitse WorldTour-ploeg. De Duitse puncheur liet ook zien uit het juiste klassiekerhout gesneden te zijn, met top 5-noteringen in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl en een derde plek in Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik ben erg tevreden over het afgelopen seizoen, zo was mijn nationale titel op de Sachsenring echt een hoogtepunt. Maar ik ben ook ontzettend trots op mijn resultaten in de Ardennenklassiekers”, aldus Schachmann, die zich volgend jaar opnieuw zal richten op de klimklassiekers. “Maar de Giro, Vuelta en Olympische Spelen in Tokio zijn ook erg belangrijk.”

Schachmann begint zijn seizoen in Portugal met de Volta ao Algarve. De ex-renner van Quick-Step liet eerder al weten een Olympische droom te hebben. “Ik richt me volgend seizoen vooral op de Spelen. Dat is het grote doel.”