Maxim Van Gils wint koninginnenrit Saudi Tour met sterke solo

Maxim Van Gils heeft de vierde etappe gewonnen in de Saudi Tour. De Belg van Lotto Soudal kwam als eerste aan in Harrat Uwayrid na een zware finale. Luka Mezgec en Tim Declercq mochten mee op het podium. Van Gils is ook de nieuwe leider.

De start van de vierde etappe lag in het Winter Park in AlUla. Het grootste gedeelte van de koninginnenrit van 149,3 kilometer bestond uit twee lussen, waarna de eerste beklimming werd voorgeschoteld. De renners gingen door de woestijn richting de finale van de etappe. De top van de laatste echte beklimming lag op een kleine 10 kilometer van de streep. Het maximale stijgingspercentage bedroeg 22%.

Ontsnapping van de dag

De koninginnenrit van de Saudi Tour werd er eentje vol spektakel. De ontsnapping van de dag kon onmiddellijk na de start wegrijden. De Griek Polychronis Tzortzakis en de Maleisiër Muhamad Othman kozen het hazenpad. De renner van Kuwait Pro Cycling was in de openingsetappe van de Saudi Tour ook deel van de vlucht van de dag. De voorsprong van de koplopers klom al snel naar twee minuten, het peloton koos een rustig tempo. De eerste tussensprint van de dag werd gewonnen door Tzortzakis.

Waaiers

Met nog een dikke 60 kilometer te gaan begon de wind weer op te spelen in de Saudi Tour. Het tempo ging plots flink de lucht in in het peloton en er ontstonden scheurtjes. De eerste groep telde zeventien renners, de belangrijkste namen waren Niccolò Bonfiazio, Daniel Oss, Anthony Turgis (alle drie TotalEnergies), Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), Maxim van Gils (Lotto Soudal), Simone Consonni (Cofidis) en Jérémy Lecroq (B&B Hotels-KTM). Quick-Step Alpha Vinyl was vertegenwoordigd met maar liefst vijf renners: Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Tim Declercq, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. Leider Santiago Buitrago had de boot gemist en was terug te vinden in de tweede groep.

Omdat het tempo in het peloton omhoog werd getrokken werd de vlucht van de dag snel ingerekend. De tweede groep, met daarin leider Buitrago, volgde op anderhalve minuut. Zijn ploeg Bahrain-Victorious verzorgde het tempo, maar echt dichter kwamen ze niet. Onder andere Rui Costa, Lennard Kämna, Anthon Charming en Cijan Uijtdebroeks hadden de slag gemist. Een grotere groep met ritwinnaar Caleb Ewan liet begaan en volgde al snel op een dikke vier minuten.

Sterke Van Gils op loodzware klim

Op een goeie elf kilometer van de streep begon de weg op te lopen en werd de Angliru van Saudi-Arabië aangesneden. De deur stond open achteraan in de kopgroep, Simone Consonni moest afhaken door een lekke band. Op tien kilometer van de streep koos Bagioli dat het tijd was voor zijn aanval. Hij versnelde op een stuk van 15%, Van Gils kon als enige aansluiten. De Belg van Lotto Soudal was ook de man die het beste stond gepositioneerd in het algemeen klassement. Op negen kilometer van de streep brak Bagioli enigszins onverwacht en reed Van Gils alleen weg.

Van Gils kwam alleen boven en begon aan een tijdrit van een goede acht kilometer tot aan de finish. De Belg liep verder uit en reed solo naar de overwinning. In de achtergrond werd Bagioli nog gegrepen door de achtervolgende groep. Mezgec won de sprint voor de tweede plaats, Declercq eindigde als derde. Van Gils is ook de nieuwe leider.