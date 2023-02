Maxim Van Gils wil op eigen verzoek geen grote ronde rijden

De Giro d’Italia slaat Lotto Dstny dit jaar over en de Tour de France en Vuelta a España wil Maxim Van Gils dit jaar liever niet rijden. Een seizoen focussen op eendagskoersen heeft de voorkeur.

De 23-jarige klimmer ging vorig jaar voor de tweede keer van start in de Vuelta. Dat draaide uit op een teleurstelling. “Vanaf de eerste week draaide het al niet goed. Daarna kreeg ik ook nog eens corona”, zegt Van Gils, die momenteel actief is in de Tour of Oman.

“Het werd een grote teleurstelling. Ook de maanden daarna heb ik veel afgezien. Ik ben pas laat in de winter weer gaan trainen doordat ik nog lang vermoeid bleef. Inmiddels ben ik wel weer opnieuw fit.”

“Door de teleurstelling van de Vuelta vorig jaar heb ik aan de ploegleiding gevraagd om dit jaar geen grote ronde te rijden. In het najaar wil ik mij echt focussen op die eendaagse wedstrijden. Ik kijk dan specifiek naar de Klasikoa (Clásica San Sebastián, red.) en de GP Quebec en GP Montreal.”

“De twee Canadese WorldTour-koersen heb ik vorig jaar op televisie gekeken en die spreken mij wel aan. Ik denk dat het daar leuk is.”

In de Tour of Oman staat Van Gils met nog twee etappes te rijden momenteel vierde in het klassement. De ontknoping van de vijfdaagse rittenkoers door het Midden-Oosten is woensdag met een bergop aankomst op Green Mountain.

