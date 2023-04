Maxim Van Gils kijkt terug op geslaagd voorjaar: “Aangenaam verrast”

Video

Maxim Van Gils is tevreden over zijn voorjaar. Na een 7de plek in de Amstel Gold Race en een 8ste plaats in de Waalse Pijl werd hij vandaag 11de in Luik-Bastenaken-Luik, in een groepje dat reed voor de 8ste plek. “Ik ben aangenaam verrast. Dit is wat ik had gehoopt.”



In de laatste Ardennenkoers van dit voorjaar zat Van Gils naar eigen zeggen helemaal kapot. “Ik heb op de Redoute echt afgezien en kon net niet mee. Daarna kon ik ook geen bidonnen meer aanpakken, maar moest ik wel echt door tot de finish.”

“De wedstrijd was dus echt heel zwaar. Toen Remco ging kon ik niet meer dan gewoon tempo blijven rijden en was ik eraan voor de moeite. Met Woods kon ik daarna nog aansluiten bij een achtervolgend groepje.”

“Het was echt een strijd van de stervende zwanen”, concludeert hij.