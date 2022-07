Mauro Gianetti over Brandon McNulty: “In de toekomst een van onze klassementskopmannen”

De zeventiende etappe van de afgelopen Tour de France, met finish in Peyragudes, werd gewonnen door Tadej Pogacar. De man van de dag was echter Pogacars knecht, Brandon McNulty. De Amerikaan sleurde kilometerslang op kop. “Nu heeft ook de wereld ontdekt dat we een heel goede renner in het team hebben”, zei Mauro Gianetti tegen VeloNews, dat de ploegmanager van UAE Emirates sprak over McNulty en diens mogelijkheden.

“Wat Brandon die dag deed, was iets ongelofelijks. Hij had veel moraal en tevredenheid na afloop. Dit was een groot teken voor hem”, aldus Gianetti. Voor de manager kwam de prestatie evenwel niet als een grote verrassing. “We wisten altijd al dat Brandon op een hoog niveau kan winnen. Maar nu heeft ook de wereld ontdekt dat we een heel goede renner in het team hebben.”

McNulty rijdt tegenwoordig nog vaak in dienst, maar in 2023 zal hij al vaker het kopmanschap dragen, vertelt Gianetti. “Hij groeit elk jaar. Volgend jaar zal hij met wat verantwoordelijkheid starten en zullen we zien of hij wint, als hij die verantwoordelijkheid heeft. In de toekomst is het plan voor Brandon om een van de kopmannen te worden in etappekoersen. We zullen beginnen met wedstrijden van een week en dan de grote ronden.”

“Hij is een complete renner. Hij een heel goede klimmer en zeer sterk in de tijdrit. En hij herstelt goed, dag na dag. Dus hij heeft veel potentieel. Nu moet hij rustig verder bouwen, zonder stress, en dan gaat hij in de goede richting.” Dit najaar start McNulty, aan de zijde van João Almeida, in de Ronde van Spanje.