Mauri Vansevenant op longlist voor de Olympische Spelen

Wat goed is komt snel, luidt het gezegde en dat lijkt zeker op te gaan voor Mauri Vansevenant. De 21-jarige renner is nog altijd pas tweedejaars neoprof, maar maakt dankzij zijn sterke prestaties nu al kans op een plaatsje in de Belgische selectie voor de Olympische Spelen in Tokio.

Komend weekend staat Vansevenant aan het vertrek van de Amstel Gold Race, waarna hij ook de Waalse Pijl rijdt. In die wedstrijden moet hij vooral kopman Alaphilippe bijstaan. LBL slaat hij over om uitgerust naar de Ronde van Romandië te trekken. Later volgen mogelijk de Spelen. Aan Het Nieuwsblad bevestigde bondscoach Sven Vanthourenhout: “Mauri staat op de longlist van tien namen die op de drie plaatsen naast kopmannen Evenepoel en Van Aert kans maken.”

Dit seizoen stapelden de goede prestaties zich op. Achtste in de Tour de La Provence, derde in de Trofeo Laigueglia, winst in de GP Industria, zevende in de Coppi e Bartali en elfde in de Ronde van het Baskenland. Zowel op de zware finish in Ermualde en in de korte, explosieve slotetappe naar Arrate eindigde de jonge Belg bij de beste tien. In het klassement eindigde hij boven Hugh Carthy, Emanuel Buchmann en Jakob Fuglsang.

Piepedood

Pas toen hij ’s avonds de uitslag zag, besefte hij tegen welke kleppers hij aan het koersen was, zei de klimmer. “Ik ben trots op mijn prestatie, maar het meest tevreden ben ik over het feit dat mijn benen op de slotdag even goed aanvoelden als op dag één. Dat wil zeggen dat ik goed herstel. Ik geef mezelf een acht op tien. Ik heb alles gegeven wat ik had. Zaterdagavond was ik piepedood. Mijn benen waren leeg, mijn hoofd was leeg. Het was op.”

Volgens Geert Van Bondt, die in Baskenland in de ploegauto van Deceuninck-Quick-Step zat, was de ronde enorm zwaar. “Zeker als de grote jongens als Tadej Pogačar en Primož Roglič er vanaf de start de beuk in gooien. Net daarom is dit een topprestatie voor een jongen die eigenlijk nog neoprof is. Werd er in de etappe van donderdag naar Hondarribia niet zo tactisch gekoerst, dan was hij zelfs zevende geëindigd.”

Zwoegende stijl

Wel is de zwoegende stijl van zijn pupil nog een werkpunt, zei De Bondt. “Zijn pompende manier van fietsen doet denken aan Michel Pollentier destijds. Het is leuk om te zien, maar het kost ook enorm veel energie. Als hij iets minder op zijn fiets beweegt, zal hij nog meer overschot hebben. Net zoals hij ook minder in de wind moet leren klimmen. Het gaat om procentjes, maar die kunnen op termijn het verschil betekenen tussen winst en verlies.”