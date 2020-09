Mauri Vansevenant: “De overwinning zat er zeker in” woensdag 30 september 2020 om 16:58

Mauri Vansevenant maakte lange tijd mee de koers in de Waalse Pijl. Al in de eerste tien kilometer sprong de neoprof mee in de vroege vlucht, waaruit hij uiteindelijk als enige overbleef. Uiteindelijk verloor hij zijn voorsprong door een val op vier kilometer van de streep.

“Vandaag voelde ik me zeer goed en probeerde ik mee in de vroege ontsnapping te gaan, omdat ik wist dat de finish niet echt voor mij was. Ik voelde ook in onze groep dat het goed ronddraaide, we hadden een mooie voorsprong, dus de overwinning zat er zeker in”, zei Vansevenant na afloop van de wedstrijd. “Maar jammer genoeg heeft het noodlot anders beslist.”

De Deceuninck-renner miste op vier kilometer van de streep een bocht. Hij zat wel razendsnel weer op zijn fiets, maar zijn voorsprong was hij kwijt. “In de finale probeer je natuurlijk alles op de limiet te nemen, omdat je weet dat het op de seconden gaat aankomen. Ik ging te rap die bocht in, kreeg mijn fiets niet meer onder controle en vloog uit de bocht – recht in de doornstruiken. De tijd die je verliest kan je niet meer goedmaken en dat kwam ik op het laatst wel tekort.”

Overwinning

Dat hij droomde van de overwinning, vertelde hij verder. “Ik denk dat er zeer veel kans in zat dat ik het tot een goed einde kon brengen op het laatst. Ik weet niet hoeveel de voorsprong toen nog was, maar ik denk toch wel een seconde of dertig. Ik hoopte hier aan de voet van de Muur van Hoei te komen met dertig seconden voorsprong. Normaal zou dat voldoende moeten zijn, maar ja…”

Aanvankelijk zat Vansevenant met Aaron Van Poucke, Mathijs Paasschens en Marlon Gaillard in de ontsnapping, maar op 25 kilometer van de streep bleef hij als enige over. “We hebben altijd goed samengewerkt, de verstandhouding was goed. Maar op het einde, als je voelt dat het peloton te rap aan het komen is, moet je een beslissing nemen. Oftewel ga je alleen verder, oftewel word je ingelopen. Ik voelde me goed, dus ik moest zeker nog iets proberen in de finale.”