Mauri Vansevenant, achtste op de Ventoux: “Ik kan meer dan tevreden zijn”

In de schaduw van ritwinnaar Iván Sosa, Egan Bernal en wereldkampioen Julian Alaphilippe wist de jonge Mauri Vansevenant indruk te maken op de flanken van de Mont Ventoux. De 21-jarige Belg finishte als achtste in de koninginnenrit van de Tour de La Provence en was na afloop meer dan tevreden.

Vansevenant zag af op de flanken van de ‘Reus van de Provence’, zo vertelde hij na afloop aan Het Laatste Nieuws. “In de beginfase van een slotklim wordt er altijd hard gereden. En ik heb zelf wat tijd nodig om onder stoom te komen. Tijd die er niet was. Verschrikkelijk, dat tempo van INEOS Grenadiers. Het peloton ontplofte meteen in duizend stukken.”

Vansevenant slaagde er echter in om de eerste schifting te overleven en wist in de finale zelfs nog kopwerk te verrichten voor zijn kopman Alaphilippe. “Ik nam hem zo goed mogelijk op sleeptouw. Toen Iván Sosa vertrok, probeerde ik het gat te dichten. Maar hij pakte meteen tien seconden. Zelf kwam ik geen meter dichter. Ook de kloof intact houden, lukte niet.”

Na een versnelling van Alaphilippe en Bernal kwam Vansevenant in een achtervolgend groepje terecht. Aan de streep wist de jonge klimmer nog naar een achtste plaats te sprinten. “Indrukwekkend, was het. Ik zag tijdens de klim Bernal, Sosa, Mollema, Ciccone, Konrad… Geen kleine jongens toch. Dan mag ik zeker niet klagen met die achtste plaats, vind ik.”

Goede winter

“Na die kopbeurt van Julian moest ik me even ‘herzetten’. Ik kroop wat in de wielen, wat met die wind op kop een voordeel was. Naar het einde toe kwam ik er opnieuw een beetje door. Een toptienplaats was de ambitie. Ik kan dus meer dan tevreden zijn”, aldus Vansevenant, die een goede winter achter de rug heeft. Dat werpt nu zijn vruchten af.

Vansevenant over zijn gestage ontwikkeling: “Ik heb na een goede winter zeker een stap vooruit gezet. Die eerste maanden bij de elite hebben me deugd gedaan. Ze lieten me toe om wat motor te kweken. Ik denk dat ik vanaf nu alleen maar sterker kan worden.” De Belg zal na een korte break weer koersen in de Trofeo Laigueglia en de GP Industria & Artigianato.