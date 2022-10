‘Matxín’ stopt als ploegleider van Tadej Pogačar en UAE Emirates

Joxean Fernández stopt na dit seizoen als ploegleider bij UAE Emirates. De Spanjaard (51) is een van de grote architecten van de emiratenploeg, maar hij heeft te veel taken. Hij zal daarom na dit seizoen niet meer als ploegleider op de voorgrond treden, maar zijn werk vooral achter de schermen doen. Dat bevestigt hijzelf aan WielerFlits.

“Ik stop inderdaad als ploegleider”, vertelt Fernández. “Ik ben sportmanager en doe onder meer de wedstrijdkalender en de planning daaromheen. Dat is veel werk, want daar er vallen meer dan honderd mensen onder. Bovendien hebben we heel goede ploegleiders. Fabio Baldato, Fabrizio Guidi, Marco Marcato, Manuele Mori, Aart Vierhouten en Andrej Hauptman, onder meer. Zij hebben veel kwaliteit en nemen hun verantwoordelijkheid in de ploegleiderswagen. Ik zal nog altijd bij koersen aanwezig zijn, maar niet meer in de auto.”

Het terugtreden uit die rol is voor de Spanjaard een bewuste keuze. “Omdat ik met heel veel mensen in contact sta en het een stressvol jaar is geweest, doe ik een stapje terug. Ik heb dit jaar met veel passie de UAE Tour, de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España gedaan. Maar na dertig jaar vind ik dat mooi geweest. In overleg met renners en staf is het mijn eigen beslissing geweest om voor nu vaarwel te zeggen tegen het ploegleiderschap.”

Bezig met te veel zaken

Fernández geniet vooral bekendheid via zijn bijnaam Matxín, toen hij als superscout furore maakte bij Quick-Step. Ook richtte hij aan het begin van de eeuw de beruchte ploeg Saunier Duval-Prodir op, daarvoor had hij bij Mapei ook al eens samengewerkt met Patrick Lefevere. Aan het einde van 2017 voegde hij zich bij UAE Emirates, waar hij sindsdien als de sportieve directeur de lijnen uitzet. Een van de eerste handelingen die Fernández deed in dienst van de Emiratenploeg, was het vastleggen van Tadej Pogačar. Dat bleek een gouden zet.

Daarnaast houdt hij zich ook bezig met andere zaken binnen het team. Zo zoekt de Bask ook nog altijd naar absolute toptalenten en doet hij contractonderhandelingen. Hij trad dus de voorbije jaren ook op als ploegleider en was hij meermaals euforisch in beeld te zien met een van zijn poulains, Tadej Pogačar. Omdat Matxín met te veel zaken bezig was, heeft UAE Emirates nu besloten om hem niet meer in de wagen in koers in te zetten. Hij houdt verder hetzelfde takenpakket. “Wat ik natuurlijk ook met veel passie blijf uitvoeren”, zegt hij.

Toptalenten onder één dak

Dankzij de aanwezigheid van Fernández en het grote geld van de oliesjeiks achter dit team, is UAE Emirates rijk aan grote talenten. Naast de tweevoudig Tour de France-winnaar moet je ook denken aan João Almeida (die weliswaar via Deceuninck-Quick-Step bij hen belandde), Brandon McNulty, Alessandro Covi, Finn Fisher-Black, Mikkel Bjerg en Juan Ayuso. Het 19-jarige Spaanse supertalent eindigde afgelopen maand nog als derde in de Vuelta a España. Voor komend jaar is er met de Zwitser Jan Christen (18) alweer een junior aangetrokken.