Matthijs Büchli wilde iets anders proberen met de Ster van Zwolle: “Blij dat ik in de uitslag sta”

Baansprinter Matthijs Büchli wilde vooral een keer iets anders doen, vertelt hij over zijn deelname aan de Ster van Zwolle afgelopen zaterdag. De 28-jarige olympisch kampioen teamsprint was te gast in de wielertalkshow Zesdaagse TV waar hij verder inging op zijn optreden in de Nederlandse eendagskoers. “Wat dat ineens was? Dat weet ik zelf ook nog niet helemaal.

“Na de Spelen van Tokio had ik eigenlijk helemaal nog niet zo’n zin om weer zes weken later een EK of WK te gaan doen. Ik wilde iets anders proberen”, zegt Büchli in de talkshow. “Een nieuwe uitdaging? Misschien ook dat wel voor in de toekomst. Maar het was meer van: ik wil nu op dit moment echt iets anders doen. Ik was bij BEAT op kantoor en ze hadden eigenlijk wat renners tekort, dus er was een plekje vrij. Geert Broekhuizen, de manager, zei: ‘Waarom ga je niet de Ster van Zwolle rijden?’ ‘Nee joh, dat gaan we niet doen’, zei ik. Een uurtje later belde ik hem op: ‘Is goed, gaan we doen.'”

Normaal gesproken duren zijn wedstrijden op de baan maar enkele ronden van 250 meter, een heel andere inspanning dan de 194,5 kilometer lange Ster van Zwolle. Uiteindelijk moest hij pas op 22 kilometer van de finish de rest laten rijden en kwam hij in een klein groepje als laatste over de streep, op zeven minuten van winnaar Coen Vermeltfoort. “Ik had geen DNF’je, dat vond ik al heel leuk. Ik wist van tevoren niet wat ik als doel kon stellen, ik had geen idee. Het was echt iets heel anders. Voor de korte tijd die ik had, had ik wel goed getraind. Ik vond het leuk om te doen. Ik ben blij dat ik heb uitgereden en in de uitslag sta.”

Verder vertelt Büchli dat hij er zelf voor heeft gekozen om het EK en WK baan over te slaan en het even rustig aan te doen. Volgende week gaat hij op vakantie, daarna gaat hij opbouwen en een sprintblok doen richting de Wooning Zesdaagse van Rotterdam (dinsdag 7-zondag 12 december) waar hij onder andere Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland tegenkomt in de sprintonderdelen.