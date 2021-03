Matthews: “Klaar om het beter te doen dan vorig jaar”

Michael Matthews stond vorig jaar op het podium in Milaan-San Remo, maar wel met een ingepakte hand. In de afdaling van de Poggio wilde hij naar de ontsnapte Alaphilippe en Van Aert rijden en raakte daarbij een muurtje. Met een hand sprintte hij toch naar de derde plaats.

“Of ik me dat nog herinner? Zeker, het is moeilijk om te vergeten eerlijk gezegd”, zei Matthews bij de start in Milaan. “Het was niet de manier waarop ik Milaan-San Remo wilde beëindigen, met een hand en overal bloed. Uiteindelijk pakte ik wel een podiumplek, dus dat was mooi. Maar we zijn er klaar voor om het nu beter te doen.”

Wellicht meer nog dan vorig jaar is de Australiër van Team BikeExchange de underdog voor deze editie van La Primavera. “Ik denk het wel. Als je de andere jongens in Tirreno-Adriatico bezig hebt gezien, waren ze van een ander niveau. Dus hopelijk kunnen we proberen daarvan te profiteren en dan zien we wel wat er gebeurt.”