Matthews (3e) doet goede zaken in klassement: “Een succesvolle dag”

Michael Matthews moest in de eindsprint in Tanunda nipt zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Phil Bauhaus en Caleb Ewan, maar de renner van Team Jayco AlUla sprak na afloop in een flashinterview wel van een geslaagde dag. Matthews wist onderweg namelijk de nodige bonificatieseconden te sprokkelen.

Door de verzamelde boni’s doet Matthews goede zaken in de strijd om de eindzege. De Australiër staat nu tweede in het algemeen klassement, op slechts zes seconden van leider Alberto Bettiol. “Ik mag spreken van een succesvolle dag. De jongens hebben ook geweldig werk geleverd, want het doel was ook om zoveel mogelijk boni’s te pakken. Ik heb er nu acht, daar mag ik tevreden mee zijn.”

“Ik had een wat zwaardere etappe overigens niet erg gevonden, maar het peloton had andere plannen. De weersomstandigheden waren ook niet al te zwaar. Het was vandaag niet zo warm als normaal. De jongens die uit Europa zijn overgekomen, hadden dus ook nog goede benen.”

In de sprint kwam Matthews dus net tekort voor de overwinning. “Ik hoor misschien teleurgesteld te zijn omdat ik er zo dicht bij was, maar ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik kan kortom terugkijken op een goede dag, ook al omdat mijn vrienden, ouders en vriendin er waren om me aan te moedigen.”