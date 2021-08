Matthew Walls wint slotrit Tour of Norway, eindzege voor Ethan Hayter

Matthew Walls heeft de slotetappe van de Tour of Norway gewonnen. De Brit van BORA-hansgrohe was in de straten van Stavanger de snelste in een sprint met een uitgedund peloton, voor Mads Pedersen, Daniel Hoelgaard en Mike Teunissen. De eindoverwinning van Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) kwam niet meer in gevaar.

Appel en Van Poucke in de ontsnapping

Na 25 kilometer ontstond de kopgroep van de dag. Zeven renners reden weg, waaronder de Nederlander Stijn Appel (ABLOC CT) en de Belg Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Zij kregen Nils Broge (BHS-PL Beton Bornholm), Brendan Rhim (EvoPro Racing), Gruffudd Lewis (Ribble Weldtite), Christian Spang Kjeldsen (ColoQuick) en Olav Hjemsaeter (Coop) mee en reden een voorsprong van maximaal vier minuten bij elkaar.

In het peloton waren het Trek-Segafredo en INEOS Grenadiers die de jacht leidden en daardoor zakte het verschil was. Bij het opdraaien van de drie lokale rondes rond Stavanger – van elk ruim zeventien kilometer – met daarin de Grisabakken (600 meter aan 8,2%) was het verschil ruim twee minuten en dat liep steeds verder terug.

Uitgedund peloton strijd om ritzege

Tosh Van der Sande probeerde op de voorlaatste klim van de Grisabakken weg te rijden. Dat lukte ook, maar hij zag het onmogelijke van zijn poging in. Het peloton begon met een achterstand van een minuut aan de laatste zeventien kilometer. De kopgroep was ondertussen uit elkaar gespat: Van Poucke, Broge en Hjemsaeter hadden de rest afgeschud en begonnen met minimale voorsprong aan het laatste klimmetje.

Op de smalle klim van de Grisabakken werden de drie meteen ingerekend door een groep met favorieten, maar niemand kwam echt weg. Na de top was het nog zeven kilometer in licht dalende lijn richting de aankomst in Stavanger. Een dertigtal renners had zich losgeweekt en ging uiteindelijk strijden om de ritwinst. Jumbo-Visma zette in op Mike Teunissen, terwijl ook Uno-X en BORA-hansgrohe het initiatief namen.

Walls klopt Pedersen, eindwinst voor Hayter

BORA-hansgrohe deed dat voor Matthew Walls, die onlangs op de Olympische Spelen goud won op het onderdeel omnium. Walls was in de technische finale in de massasprint de sterkste en hield Mads Pedersen van zijn tweede ritzege. Mike Teunissen en Tosh Van der Sande eindigden ook nog in de top-5. Verderop in de top-10 vinden we ook nog Nick van der Lijke en Cédric Beullens.

In het eindklassement was Hayter de onbedreigde winnaar, nadat hij de eerste twee etappes wist te winnen. Met Ide Schelling en Mike Teunissen mochten twee Nederlanders mee het podium op.