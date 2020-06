Matteo Trentin: “Het heeft geen zin om nu egoïstisch te koersen” donderdag 11 juni 2020 om 16:58

Matteo Trentin was geschokt toen hij hoorde dat zijn ploeg CCC Team op zoek moet naar een nieuwe titelsponsor. De huidige hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, trekt zich na dit seizoen terug. “Het heeft nu geen zin om egoïstisch te koersen. Daar schiet niemand wat mee op”, zo vertelt Trentin aan Cyclingnews.

“Vooruitkijkend naar 2021 zal CCC niet langer de titelsponsor zijn, dus we zijn nu actief op zoek naar een nieuwe titelsponsor”, zo liet teammanager Jim Ochowicz onlangs weten. “We begeven ons in een onzekere tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat er bedrijven zijn die willen investeren in de wielersport.” Trentin blijft net als Ochowicz optimistisch.

Trieste situatie

“De ploeg wil door en kijkt op dit moment ook naar de toekomst. Het is een trieste situatie, aangezien we allemaal zijn geraakt door de coronacrisis. De pandemie laat zien wat er economisch gezien allemaal mis is binnen de wielersport. Onze hoofdsponsor heeft duizenden winkels over heel Europa, maar voelt zich nu gedwongen om deze winkels te sluiten.”

“Het management heeft de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt om samen met het bedrijf (CCC, red.) tot een oplossing te komen. Dat is uiteindelijk gelukt, waardoor we het seizoen nog kunnen afmaken. We zijn nu echt klaar om weer te koersen”, zo vertelt Trentin, die aan het einde van het seizoen liever niet wil verkassen naar een andere ploeg.

Vertrouwen in Ochowicz

De renners van CCC Team zullen de komende maanden dan wel moeten schitteren, in de hoop dat een bedrijf bereid is om in te stappen. “Een potentiële sponsor moet op een gegeven moment inzien dat het ontzettend aantrekkelijk is om een wielerploeg te sponsoren. Je krijgt enorm veel visibiliteit, dat is niet te vergelijken met andere sporten.”

Trentin: “Je bent als sponsor straks zes uur per dag op televisie, en dat voor een periode van ruim drie maanden.” De rappe Italiaan heeft een blindelings vertrouwen in ploegbaas Ochowicz. “Ik geloof dat hij een nieuwe sponsor kan vinden. Ik heb al met hem gesproken en ik geloof in hem. Ik hoop ook volgend jaar voor deze ploeg uit te komen.”