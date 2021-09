Matteo Trentin boekt in Trofeo Matteotti eerste zege van 2021

De 74ste editie van de Trofeo Matteotti is gewonnen door Matteo Trentin. De Italiaan van UAE Emirates maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep en versloeg in Pescara de Colombiaan Jhonatan Restrepo en de Fransman Valentin Ferron. Het is voor Trentin zijn eerste zege van het seizoen.

Het Italiaanse najaar ging vandaag, een dag na de zege van Sonny Colbrelli in de Memorial Marco Pantani, verder met de Trofeo Matteotti. In deze UCI 1.1-wedstrijd reden de renners van en naar Pescara, over een lokale ronde van vijftien kilometer die dertien keer moest worden afgelegd. In het binnenland van de provincie Pescara werden met de Salita Tiberi (900 meter aan 5,1%), Colle Scorrano (600 meter aan 5,8%) en de Montesilvano Colle (700 meter aan 5,8%) de nodige heuvels opgezocht, gevolgd door een korte afdaling richting de finish.

Twaalf vluchters vinden elkaar

Om 11.15 uur begon het peloton, met toppers als Matteo Trentin, Diego Ulissi en Marc Soler op de eerste rij, aan de 195 kilometer lange wedstrijd. In de eerste koersuren werd de wedstrijd gekleurd door een sterke kopgroep van twaalf renners. Samuele Battistella (Italiaanse selectie), Davide Villella en Hector Carretero (Movistar), Matteo Trentin en Alessandro Covi (UAE Emirates), Felix Engelhardt en Matevž Govekar (Tirol KTM Cycling Team), Valentin Ferron (TotalEnergies), Jhonatan Restrepo en Natnael Tesfatsion (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) waren de namen.

Met nog zestig kilometer te gaan hadden de twaalf vluchters nog altijd een voorgift van net geen twee minuten. Vooraan bleken Trentin, Ferron, Battistella, Villella, Restrepo, Govekar en Zoccarato over de beste benen te beschikken en zo gingen we verder met een kopgroep van zeven. De overgebleven vluchters bleven goed samenwerken richting de finish en wisten wonderwel weer verder uit te lopen. Op goed twintig kilometer van de meet was de voorsprong weer gegroeid naar ruim twee minuten. Was dit genoeg voor een Trentin, Villella of Battistella om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep?

Eindelijk raak voor Trentin

Met nog vijf kilometer te gaan voelde Trentin zijn moment gekomen. De timing van de rappe Italiaan van UAE Emirates, zaterdag nog vierde in de Memorial Marco Pantani, bleek perfect en dus kwam Trentin uiteindelijk als winnaar over de streep. Voor de 32-jarige Trentin is het, na legio ereplaatsen, zijn eerste overwinning van 2021. De Italiaan lijkt ook helemaal klaar voor de WK-wegwedstrijd in Leuven van zondag 26 september. Restrepo moest genoegen nemen met de tweede en dus meest ondankbare ereplaats, de Fransman Ferron eindigde als derde.