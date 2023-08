Matteo ‘Mr. Multitasking’ Sobrero tekent voor een jaar bij BORA-hansgrohe: “Dicht bij wereldtop geraken”

WielerFlits bracht het nieuws al een tijd geleden, maar nu heeft ook BORA-hansgrohe het gecommuniceerd: Matteo Sobrero vervoegt zich bij de Duitse ploeg. De Italiaanse coureur heeft een contract van een jaar gekregen.

“Ik ben heel blij en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van mijn nieuwe ploeg. Samen met de ploeg wil ik blijven werken aan de volgende stap in mijn ontwikkeling. Ik wil, samen met de ploeg, grote doelen bereiken”, aldus Sobrero via de officiële kanalen van de ploeg.

Rolf Aldag, een van de belangrijke personen binnen BORA, is zeer ambitieus: “Matteo is Mr. Multitasking, hij is een renner die indruk maakt met veel vaardigheden. Hij wordt Italiaans kampioen tijdrijden, kan heuvels overleven en kan een belangrijke knecht zijn in grote rondes. Wij denken dat hij zijn volledige potentieel nog niet bereikt heeft. Als Matteo blijft ontwikkelen, kan bij zelfs dicht bij de wereldtop geraken.”