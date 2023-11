dinsdag 28 november 2023 om 13:23

Matteo Sobrero gaat Primoz Roglic helpen bij BORA-hansgrohe: “Grootste transfer van het jaar”

Matteo Sobrero verruilt deze winter Jayco AlUla voor BORA-hansgrohe. Bij zijn nieuwe team wordt hij ploeggenoot van Primož Roglič. “Het is de grootste transfer van het jaar”, zei Sobrero in oktober tegen WielerFlits over de overstap van Roglič van Jumbo-Visma naar BORA-hansgrohe.

“Ik kijk er erg naar uit om met hem te koersen, te zien hoe dat is”, vervolgde de 26-jarige Italiaan voorafgaande aan de Veneto Classic. “En waarom niet wat mooie resultaten behalen met hem en het team?”

Sobrero wist in oktober nog niet exact wat zijn rol zou worden bij BORA-hansgrohe. Hij verwachtte op het eerste trainingskamp meer te weten te komen over de plannen van de ploeg met hem. “Ik hoop in ieder geval te beginnen met een goed voorjaar, met ook de Ardennenklassiekers, en daar wat resultaten voor mezelf te behalen. Daarna volgen de grote rondes, waar ik de klassementsjongens zal helpen.”