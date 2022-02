Matteo Moschetti sprint naar winst in Ronde van Valencia

Matteo Moschetti heeft de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De rit draaide uit op een massasprint, de renner van Trek-Segafredo was de snelste. Manuel Peñalver en Alexander Kristoff eindigden als tweede en derde.

Na de zware rit gisteren was het vandaag terug aan de sprinters in de Ronde van Valencia. De renners vertrokken op dag vier vanuit Orihuela. Na 63 kilometer wachtte de enige klim van de dag, de Campules (6,2 km aan 1,8%). Eenmaal boven, volgde een soort plateau. De echte afzink volgde pas na 110 kilometer, waarna de renners richting finishplaats Torrevieja reden. Met 158 kilometer in de benen werd daar de streep een eerste maal overschreden. Vervolgens moest er nog een lokale ronde van 34 kilometer afgelegd worden. Twee jaar geleden was Torrevieja ook al aankomstplaats in de Ronde van Valencia, Dylan Groenewegen wist toen te winnen.

Vijftal kiest voor de ontsnapping

De ontsnapping van de dag in Valencia bestond uit vijf renners. Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) en Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauzen WB) waren de vluchters van de dag. De drie Spanjaarden, de Italiaan en de Belg reden al snel een voorsprong van drie minuten bij elkaar.

In het peloton achter de koplopers bepaalden Quick-Step Alpha Vinyl en BORA-hansgrohe samen het tempo. Die laatst genoemde deed dat in functie van leider Aleksandr Vlasov, de Belgische formatie deed dat voor sprinter Fabio Jakobsen. Met nog 70 kilometer op het menu hadden de leiders nog steeds drie minuten voorsprong, er was sprake van een goede samenwerking.

Jakobsen te ver in de sprint

Het peloton begon echter stilaan te knabbelen aan de voorsprong van de vluchters. Het werd al snel duidelijk dat een massasprint ging bepalen wie zijn handen in de lucht zal steken. Met nog een kleine 20 kilometer te gaan werd de vlucht dan ook gegrepen en kon de voorbereiding op de sprint echt beginnen. Onder meer Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en Quick-Step Alpha Vinyl zetten zich aan kop van het peloton in de laatste kilometers.

Remco Evenepoel nam de voorlaatste kilometer helemaal voor zijn rekening, al zat Jakobsen niet direct in zijn wiel. De Nederlander zat te ver en kon niet sprinten voor de overwinning. Het werd een chaotische sprint in Torrevieja. Het was uiteindelijk de Italiaan Matteo Moschetti die de snelste bleek te zijn. Thuisrijder Manuel Peñalver en Noor Alexander Kristoff eindigden mee op het podium. Aleksandr Vlasov blijft leider.