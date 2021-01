Matteo Malucelli wint openingsrit Vuelta al Táchira

De openingsetappe van de Vuelta al Táchira in Venezuela is gewonnen door Matteo Malucelli. De Italiaan kan daarmee spreken van een uitstekende terugkeer bij zijn nieuwe, oude ploeg Androni Giocattoli-Sidermec. Na ruim 131 kilometer was Malucelli in de sprint sneller dan de Colombiaan Johan Colon (Orgullo Paisa) en landgenoot Nicolas Dalla Valle (Bardiani-CSF-Faizanè).

De 27-jarige Malucelli maakt in de Vuelta al Táchira zijn rentree voor Androni Giocattoli-Sidermec. In 2017 en 2018 koerste hij ook al voor de ploeg van Gianni Savio, waarna hij vertrok naar Caja Rural-Seguros RGA. In Spaanse dienst kwam de rappe Malucelli echter niet tot een overwinning.

De Vuelta al Táchira (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag 24 januari. Het deelnemersveld bestaat bijna alleen maar uit Zuid-Amerikaanse ploegen. Alleen Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani-CSF-Faizanè hebben vanuit Europa de reis gemaakt naar Venezuela.

Eerder deze week werd die andere Zuid-Amerikaanse rittenkoers op de UCI-kalender, de Vuelta a San Juan in Argentinië, afgelast vanwege de coronamaatregelen in het land.