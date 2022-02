Matteo Malucelli: “Dit is een zeer belangrijke overwinning”

Matteo Malucelli was zeer content na afloop van de openingsetappe van de Tour of Antalya. De Italiaan van Gazprom-RusVelo versloeg na een chaotische slotfase Jakub Mareczko in Antalya, al was er wel een fotofinish nodig om de winnaar aan te wijzen.

Na afloop was Malucelli blij, zeer blij. Voor de 28-jarige sprinter was 2021 namelijk een seizoen om snel te vergeten. “Vorig jaar had ik het coronavirus onder de leden en was het een zware periode. In aanloop naar dit seizoen heb ik echter twee goede trainingskampen kunnen afwerken. Ik kende een goede voorbereiding en heb hard gewerkt aan mijn sprint. Ik ben de voorbije twee weken als een kluizenaar thuis gebleven, uit angst voor een nieuwe coronabesmetting.”

Malucelli, die in het verleden uitkwam voor onder meer Androni-Sidermec-Bottecchia en Caja Rural-Seguros RGA, stond echter in goede vorm aan de start van de Tour of Antalya en wist vandaag meteen naar de zege te sprinten. Zijn honger is echter nog niet gestild. “Het doel is natuurlijk om nog meer wedstrijden te winnen. Dit is voor mezelf een ontzettend belangrijke overwinning”, klinkt het.

De renner van Gazprom-RusVelo begint vrijdag ook als leider aan de tweede etappe van de Tour of Antalya, van Kemer naar Antalya. Onderweg krijgen de renners enkele lastige beklimmingen voor de wielen geschoven, al is een tweede (massa)sprint op rij niet uitgesloten.