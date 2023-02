Mathieu van der Poel slaat WK-training over: “Zaterdag is hij er waarschijnlijk ook niet”

Video

Mathieu van der Poel zal vrijdag niet te zien zijn op de training op het WK in Hoogerheide. De Nederlander verkiest ervoor om pas later af te zakken naar het parcours. Bondscoach Gerben de Knegt legt uit waarom en blikt ook terug op de overwinning van Nederland in de Mixed Relay.

“Mathieu is vandaag niet bij de trainingen. Hij rijdt nooit op vrijdag op een WK, meestal ook niet op zaterdag”, legt De Knegt uit voor de camera van WielerFlits. “Hij pakt het aan zoals hij dat doet bij een normale cross. Het kan zijn dat hij zondagochtend een aantal rondjes doet.”

“Hoe het met de rug is? Het laatste dat ik weet, is dat het goed voelt. Volgens mij staat hij er goed voor. Het zal een spannende cross worden, ik denk dat hij er dichtbij kan zitten. Maar we weten allemaal dat die sterke man uit België er ook is”, doelt hij natuurlijk op Wout van Aert.

Over de Mixed Relay: “Het is moeilijker dan je denkt”

Het WK begon alvast goed voor Nederland en De Knegt. Op vrijdag wonnen ze overtuigend de Mixed Relay. “Dit onderdeel is niet het allerbelangrijkste, maar het is wel heel fijn om zo te beginnen aan het WK. We wisten dat we een goede ploeg hadden, het is fijn dat het dan ook lukt”, aldus De Knegt. “Dit jaar hebben we er een ding van gemaakt, de Mixed Relay. Er waren een hoop andere landen die het ook serieus nemen.”

De wedstrijd verliep voor de Nederlanders vlekkeloos. Tibor Del Grosso kwam als eerste in actie en nam meteen de leiding. Die gunstige positie konden ze vasthouden tot op het einde “Iedereen heeft vandaag zijn taak goed uitgevoerd. Het is wel moeilijker dan je denkt, zo’n Mixed Relay. Er komt veel bij kijken.”