Geen verrassingen bij wildcards Dwars door Vlaanderen maandag 9 maart 2020 om 17:54

Flanders Classics heeft Alpecin-Fenix uitgenodigd voor Dwars door Vlaanderen. Kopman Mathieu van der Poel kan daardoor zijn titel in de Belgische WorldTour-klassieker verdedigen. Ook bij de andere wildcards zitten geen verrassingen.

Naast Alpecin-Fenix zijn namelijk ook Bingoal-Wallonie Bruxelles, Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise uitgenodigd middels een wildcard. De laatste twee wildcards zijn op de deurmat gevallen bij B&B Hotels-Vital Concept en Total Direct Energie. Daarnaast staan alle negentien WorldTeams aan het vertrek van Dwars door Vlaanderen op woensdag 1 april, waaronder Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma.

Bij de vrouwen zijn 25 ploegen uitgenodigd. Alle acht WorldTeams zijn erbij, evenals veertien continentale ploegen en drie Belgische clubteams. Waregem is sinds dit jaar start- en finishplaats van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen. De mannen beginnen in Roeselare en finishen in Waregem.

Check out the teams for the men’s race! Who do you pick? #DDV20 pic.twitter.com/VwCT3xd9FE — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 9, 2020

Check out the teams for the women’s race! Who do you pick? #DDV20 pic.twitter.com/DkovHBfvjQ — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 9, 2020