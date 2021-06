Mathieu van der Poel: “Ik weet dat Merlier graag een snelle finale heeft”

Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn eerste dag in het geel. In de finale maakte de kopman van Alpecin-Fenix indruk met zijn kopwerk voor ploegmaat Merlier. “Met een dubbel doel: zo bleef ik zelf uit de problemen én ik weet dat Tim graag een snelle finale heeft, dan hoeft hij minder te knokken voor zijn plek.”

“Het was een speciaal gevoel”, vertelde Van der Poel over zijn eerste etappe in de leiderstrui. “Jammer dat we onderweg wat regen hadden, maar uiteindelijk is het voor mij en de ploeg een goede dag geworden. Onze droom gaat maar door.”

“Het was opnieuw een hectische dag met jammer genoeg veel valpartijen. Daarom wilde ik in de finale voorin rijden om zo uit de gevarenzone te blijven. Ik voelde me ook goed, wellicht gaf het geel mij vleugels. Door op kop te rijden, bleef ik niet alleen zelf uit de problemen, ik hielp ook de ploegmaats. Tim houdt ervan als het tempo hoog ligt, dan hoeft hij niet te vechten voor zijn plek.”

Bonus

“Ik vond het leuk om iets terug te kunnen doen voor de jongens. Ik ben blij dat ik ze kon helpen. Schitterend dat Tim het afmaakt. Al wat nu nog komt, is bonus. Maar we kunnen nu al zeggen dat dit voor onze ploeg een geweldige Tour is.”

Op één kilometer van de finish zat Van der Poels werk erop. “Daarna was het kwestie van in het wiel van Alaphilippe te blijven om het geel te behouden.” Daarin slaagde hij met brio. Meer zelfs, VdP eindigde zelf nog zevende en zorgde zo mee voor dagwinst in het ploegenklassement.