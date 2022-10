Mathieu van der Poel: “Had zelf graag gewonnen, maar ben heel blij voor Gianni Vermeersch”

Video

Mathieu van der Poel werd vandaag derde op het allereerste WK gravel. Achter Daniel Oss en zijn winnende ploeggenoot Gianni Vermeersch, klopte hij Greg Van Avermaet in de strijd om het brons. “Ik had zelf graag gewonnen, maar ben heel blij voor Gianni”, zei MVDP na afloop voor de camera van WielerFlits.

Hoewel Van der Poel genoeg ervaring in het veldrijden en het mountainbiken heeft, was het WK zijn eerste gravelkoers. “Het is eigenlijk een mix tussen veldrijden en wegwielrennen”, vertelt de renner van Alpecin-Deceunink over zijn bevindingen. “Qua inspanning is het meer een Roubaix-achtige inspanning. Dus ja, het is wel extreem lastig. Dat zie je ook op het einde: je kunt daar wel het verschil maken.”

Nog voor half koers reden twee renners weg, die de renners in het peloton nooit meer terug zouden zien: Oss en Vermeersch, Van der Poels ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck. De situatie zorgde ervoor dat tactiek een grote rol ging spelen in de koers, aldus de uiteindelijke nummer drie. “Uiteraard ben ik heel blij voor Gianni. Ik had zelf graag gewonnen, maar het werd een beetje een tactisch steekspel, ook van de Italianen. Daar moet je dan vrede mee hebben.”

Van der Poel vond dit WK leuker dan eerdere wereldkampioenschappen die hij reed. “Maar ik had toch liever met de vorm van voor het WK in Australië gereden, want ik heb vandaag wel afgezien. Ik was zeker niet in de doen die ik gewoon ben. Maar al bij al was het wel heel leuk, zeker omdat Gianni nog wereldkampioen wordt. Het is wel uniek. Het is wel een stukje historie dat we hebben meegemaakt.”

