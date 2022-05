Mathieu van der Poel derde in slottijdrit: “Kon niet de wattages rijden die ik wilde”

Mathieu van der Poel heeft de Giro d’Italia besloten met een derde plaats in de afsluitende tijdrit in Verona. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix had zijn zinnen nog op deze chrono gezet, maar hij was niet opgewassen tegen een ontketende Matteo Sobrero. “Ik had onderweg ook niet het beste gevoel”, geeft hij mee in het flashinterview.

Dat gevoel zorgde ervoor dat MVDP ook niet het maximale uit zijn tijdrit kon halen. “Bergop kon ik niet de wattages rijden die ik voor ogen had. Ook kon ik daarna niet mijn zwaarste versnelling ronddraaien in de afdaling. Niet dat ik anders wel aan de toptijd geraakt was, overigens. Het was een heel lastige tijdrit. Ik wist ook niet hoe ik ervoor stond, omdat ik bewust geen tussentijden heb meegekregen.”

‘Heel tevreden met deze Giro’

Van der Poel blikte ook terug op zijn Giro, waarin hij ogenschijnlijk ontzettend veel plezier beleefde getuige zijn aanvalslust en vele wheelies in de bergetappes. “Dit was een geweldige Ronde van Italië. Ik kende slechts een heel korte voorbereiding na de klassiekers en het roze behalen was het grote doel. Dat het meteen in de openingsrit lukt, was natuurlijk heel erg mooi. Ik ben dan nog twee keer dichtbij geweest, maar meer zat er niet in.”

Ondanks zijn mindere gevoel in de tijdrit, was de Nederlandse toprenner niet uitgeblust. “Het valt goed mee met hoe ik me nu voel. Het is niet zo dat ik aan het spartelen was naar het einde van deze Giro toe. Ondanks die korte voorbereiding, ben ik heel tevreden met hoe deze ronde verlopen is. Ik hoop hier sterker uit te komen richting de Tour de France. Ik neem nu een paar dagen rust en bereid me dan via een hoogtestage voor op de Tour.”