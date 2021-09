Mathias Norsgaard en Sergio Samitier blijven langer bij Movistar

Movistar heeft de contracten van Mathias Norsgaard en Sergio Samitier voor meerdere seizoenen verlengd. Norsgaard blijft tot eind 2023 bij het Spaanse WorldTeam, terwijl Samitier tot eind 2024 bijtekende. De Deense rouleur en de Spaanse klimmer worden door de ploeg als ‘steutelfiguren voor de toekomst’ gezien.

Norsgaard (24), wiens zus Emma voor de vrouwenploeg van Movistar koerst, wordt beloond voor zijn sterke tweede seizoenshelft, waarin hij in bijvoorbeeld de Benelux Tour naar de tweede plaats reed in de etappe naar Hoogerheide. Komende week komt hij tijdens het WK Mixed Relay in actie voor Denemarken, samen met onder andere zijn zus Emma en haar verloofde Mikkel Bjerg. Begin vorig jaar stond Norsgaard lang aan de kant nadat hij door een automobilist was aangereden op een training. Hij brak daarbij zijn scheenbeen.

Samitier (26) werd vorig seizoen geplaagd door blessures en pech, maar wist desondanks in de Giro d’Italia naar de dertiende plaats te rijden. Dit jaar was de Spaanse klimmer onder andere zesde in het eindklassement van de Settimana Ciclistica Italiana en derde in de eerste rit van de Ronde van Portugal. Dat hij voor de Tour de France als reserve werd geselecteerd en daarna deel uitmaakte van de ploegbubbel, bevestigde het vertrouwen van de ploeg in zijn potentieel, deelde het team nog mee.