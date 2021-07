Mathias Flückiger: “Twee fouten hebben me het goud gekost”

Mathias Flückiger bleek maandag de grootste concurrent van Tom Pidcock te zijn. Alleen de Zwitser was nog in staat om de Brit te bedreigen, maar kwam naar eigen zeggen door twee fouten te kort om de Brit in te halen. “Ik dacht hem nog te kunnen pakken, maar door twee fouten werd het gat groter. Ik kwam er daarna niet meer bij. Die fouten hebben me het goud gekost.”

Twee slippertjes van het pedaal zijn de fouten waar Flückiger het over heeft. “Een keer was dat op een klim. Daar verloor ik ook de aansluiting, want ik moest naar boven lopen. Daar verloor ik zeven seconden en raakte ik mijn ritme kwijt. In de achtervolging wilde ik vervolgens iets te veel, waardoor ik mezelf een beetje opblies.”

De Zwitser doet zijn verhaal bij het Zwitserse 24heures: “Ik mag trots zijn op mezelf. De absolute wil om te winnen was er en er waren veel verwachtingen. Zilver is nog steeds een medaille, al ik moet ik bekennen dat ik na de finish niet blij was. Ik heb de laatste weken veel gegeven voor dit doel. Ik kondigde overal aan dat ik goud wilde en ik moet zorgen dat ik er klaar voor was. Dat is gelukt: ik heb met mijn optreden bevestigd dat ik tot de beste mountainbikers van de wereld behoor.”

Feest

Ondanks de stevige coronamaatregelen gaat de Zwitserse ploeg feest vieren in Tokio. “We blijven met de ploeg nog een dag langer hier om het te vieren. Na al het werk is het belangrijk om nog even samen te komen en alles te laten gaan. Het geeft ons energie voor de volgende doelen…”