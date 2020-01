Materiaalpech kost Romain Bardet tijd in Tour Down Under woensdag 22 januari 2020 om 15:56

Romain Bardet liep in de tweede rit van de Tour Down Under tweeënhalve minuut achterstand opgelopen. In een poging een crash te ontwijken, beschadigde hij zijn versnellingsapparaat. Doordat hij van de fiets moest, kon hij niet meer opnieuw aansluiten in het peloton.

In de finale van de tweede etappe probeerde Bardet een massale valpartij te omzeilen, maar daar raakte wel zijn derailleur bij beschadigd. Hij moest van de fiets en verloor zo de aansluiting met de andere renners. Aan de finish in Stirling bedroeg zijn achterstand 2:23, waardoor hij afzakte naar de negentigste positie in het klassement.

De Fransman is zijn seizoen vroeger begonnen dan andere jaren. De Australische rittenkoers is zijn eerste wedstrijd sinds de Tour de France, nu zes maanden geleden. Zijn doel in de ronde is om het seizoen rustig te starten en elke dag beter te worden. De Tour laat hij dit jaar links liggen; de focus ligt op de Giro d’Italia, de Olympische Spelen en het WK.