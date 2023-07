Matej Mohoric: “Nee, ik ga het WK in Glasgow echt niet rijden”

Na een ritzege in de Tour de France en een nieuwe etappe-overwinning in de Ronde van Polen presteert Matej Mohoric op hoog niveau. De Sloveen van Bahrain Victorious staat na drie etappes aan de leiding in Polen en met het WK in aantocht zou het bijna zonde zijn als Mohoric die vorm niet verzilvert in Glasgow. “Nee, ik ga echt niet naar het WK”, reageert hij tegen WielerFlits.

“Het niveau gaat daar nog veel hoger zijn dan in deze wedstrijd, al is het niveau hier in Polen ook al hoog in de WorldTour”, legt Mohoric uit. “Het WK is de belangrijkste wedstrijd op de kalender, maar de meeste grote namen die hier rijden komen van hoogtestage en zijn vooral in voorbereiding op de Vuelta. Slechts een paar renners hebben goede benen uit de Tour meegenomen. Dat maakt wel een verschil.”

“Mijn beslissing om het WK niet te rijden staat vast, omdat ik mij na de Ronde van Polen ga focussen op de Renewi Tour. Die is ook al over twee weken”, aldus de Sloveen, die in 2018 de rittenkoers door Nederland en België.

‘Tien seconden is niet genoeg voor de tijdrit’

Mohoric was maandag, in de derde etappe van de Ronde van Polen, dicht bij een tweede zege op rij. Na een lastige slotklim naar Duszniki-Zdrój kon hij echter net niet voorbij thuisrijder Rafal Majka. Door zijn tweede plaats en de bijbehorende bonificaties heeft hij nu tien seconden voorsprong op Majka en João Almeida in het algemeen klassement.

“Op papier denk ik dat tien seconden niet genoeg is in het klassement. Er komt nog een kans om een rit te winnen en bonificaties te pakken, op woensdag. Daar gaan we eerst voor strijden. Daarna ga ik alles geven in de tijdrit”, kijkt hij vooruit naar de klassementsstrijd.

