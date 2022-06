Martins Pluto klopt Hartthijs de Vries in Midden-Brabant Poort Omloop

Martins Pluto heeft de Midden-Brabant Poort Omloop gewonnen. De Let van ABLOC klopte in Gilze Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt) en Reece Wood (WiV SunGod).

De verwachte massasprint bleef uit in Noord-Brabant. Door de wind en de regen kwamen er tegen het einde van de wedstrijd 34 renners voorop te rijden, waarna het peloton was gezien.

Pluto verzilverde vervolgens zijn kans in de straten van Gilze en boekte zijn eerste UCI-overwinning. De 24-jarige renner wordt door ABLOC vaker uitgespeeld als sprinter, hetgeen al onder meer resulteerde in een achtste plaats in het Kampioenschap van Vlaanderen vorig jaar achter winnaar Jasper Philipsen.