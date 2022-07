Martinez en Thompson slaan hun slag in loodzware bergrit Giro Valle d’Aosta

Reuben Thompson heeft de vierde etappe van de Giro Valle d’Aosta gewonnen. De Australier van Equipe continentale Groupama-FDJ kwam als eerste over de streep na een loodzware etappe van 173,8 kilometer over verschillende zware beklimmingen. In de finale was hij weggereden samen met geletruidrager Lenny Martinez, die zijn ploeggenoot de zege gunde.

In aanloop naar de finale, zagen we Robin Skivild (Uno-X Dare Development Team) eenzaam aan de leiding. De 20-jarige Deen begon na een lange solo als eerste aan de klim naar Perloz, waarop de beklimmingen naar Fabiole en Fontainemore nog zouden volgen. Uiteindelijk werd hij in de afdaling van de Perloz, met nog 27 kilometer te gaan, weer ingerekend door de eerste achtervolgers.

Niet veel later reden vier renners weg uit het uitgedunde peloton. Lenny Martinez en Reuben Thompson (Equipe continentale Groupama-FDJ), de nummers één en twee van het klassement, hoefden enkel het gezelschap van Oscar Onley (DSM Development) en Welay Hagos Berhe (EF Education-NIPPO Development Team) te dulden. Aanvankelijk, althans. Want Onley moest na een tempoversnelling van het FDJ-duo de rest laten gaan.

Duo-aanval

Aan de voet van de slotklim wist de Brit nog even terug te komen, maar daar trokken geletruidrager Martinez en Thompson opnieuw door. Het was er voor Onley te veel aan. Ook Hagos Berhe en de teruggekeerde Marco Frigo (Israel Cycling Academy) moest vervolgens passen. De twee ploeggenoten van Equipe continentale Groupama-FDJ reden vervolgens samen naar de streep. Daar werden de prijzen eerlijk verdeeld: omdat Martinez aan de leiding bleef, kreeg Thompson de dagzege.