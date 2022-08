Martin mikt op eindzege Tour de l’Ain na ritwinst: “Maar momenteel overheerst de tevredenheid”

Guillaume Martin sloeg in de tweede etappe van de Tour de l’Ain een dubbelslag. De Fransman won de rit en mocht na afloop ook de gele trui aantrekken. Die verdedigt hij donderdag in de slotrit. “Maar op dit moment overheerst de tevredenheid.”

Martin, die zijn eerste zege van het seizoen boekte, doet zijn verhaal op de site van Cofidis. “Ik ben natuurlijk heel blij om mijn armen weer in de lucht te kunnen steken naar een ietwat vreemd seizoen, met onder andere een teleurstellende Tour de France”, begint hij. In de Tour de France moest de 29-jarige coureur na acht etappes opgeven vanwege een positieve coronatest. Hij stond op dat moment veertiende in het algemeen klassement.

“Ik was niet erg optimistisch”

De zege in de tweede etappe van de Tour de l’Ain kwam een beetje onverwacht, zegt Martin. “Gisteren (dinsdag, red.) had ik niet zo’n goed gevoel, ik was niet erg optimistisch voor vandaag (gisteren, red.). Maar uiteindelijk waren de benen goed en kon ik vooral gebruikmaken van een erg sterk team. We hadden het plan om te versnellen aan de voet van de laatste klim. Rubén (Fernández, red.) deed dit. Vervolgens maakten François (Bidard, red.) en Rémy (Rochas, red.) het werk af.”

“Het was een dag die perfect verliep en uiteindelijk speelde ik het slim door aan het einde van de afdaling aan te vallen. Het is een overwinning die goed voelt. Er volgt nog een laatste lastige dag, het hoofddoel blijft om het algemeen klassement te winnen. Maar op dit moment overheerst de tevredenheid.”

Strijd om de eindzege

Martin heeft in het algemeen klassement een voorsprong van zes seconden op Mattias Skjelmose Jensen. Ook de nummers drie tot en met zeven staan nog binnen de twintig seconden. In de finale van de laatste etappe van de Tour de l’Ain moet twee keer de Col de Menthières (9,1 km aan 6,4%) beklommen worden.