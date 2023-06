Marlen Reusser ziet droom uitkomen: “Ik ben ontzettend blij en trots”

Ze moest er in de slotetappe nog wel hard voor werken, maar Marlen Reusser kroonde zich vandaag tot eindwinnares van de Ronde van Zwitserland. De renster van SD Worx ziet zo een droom uitkomen. “Ik ben zo ontzettend blij, dit was echt een groot doel”, vertelde ze na afloop aan Eurosport.

Marlen Reusser mag zich eindwinnares noemen van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen 2023. De renster van SD Worx wist voor eigen volk de eindzege veilig te stellen, al kreeg ze het in de slotetappe zeker niet cadeau. Reusser werd namelijk nog flink onder vuur genomen door Katarzyna Niewiadoma. De Poolse mocht zich in de finale zelfs even de virtuele leidster noemen.

Reusser wist in de slotfase een scheve situatie echter weer recht te zetten. “Ik ben zo blij! Ik droomde al langer van een eindzege voor eigen volk. De ploeg heeft me echt volledig gesteund en alles gedaan om dit mogelijk te maken. Ik ben heel erg trots en blij. Het is een droom die uitkomt.”

Heel even zag het er dus nog penibel uit voor de thuisfavoriete. “Het zag er even niet goed uit. Kasia (bijnaam van Katarzyna Niewiadoma, red.) reed echt vol gas. In de achtervolging kreeg Demi (ploeggenote Demi Vollering, red.) geen hulp. Trek-Segafredo wilde niet meewerken. De aanval was dus de beste verdediging. Ik ben heel blij dat het is gelukt.”