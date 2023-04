Marlen Reusser blijft een jaar langer bij SD Worx: “Twee belangrijke beproevingen in 2024”

Marlen Reusser heeft haar contract bij SD Worx verlengd tot het einde van 2024. De 31-jarige Zwitserse wil in 2024 scoren in de individuele tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Parijs. “Daarna richt ik me op het WK tijdrijden in eigen land”, aldus Reusser.

In 2022 begon Reusser als renster bij SD Worx. Ze toonde meteen haar waarde door Europees kampioene tijdrijden te worden en een rit te winnen in de Tour de France voor vrouwen. Dit jaar schreef ze Gent-Wevelgem op een knappe manier op haar naam. “Ik heb het bij deze ploeg naar mijn zin. Ik leer hier nog altijd hoe ik beter kan presteren. In de wedstrijden koersen we echt als een team, terwijl we in de voorbereiding op de wedstrijden het teamgevoel bouwen. Juist door altijd als een team te koersen, maken wij vaak het verschil.”

Sportief manager Danny Stam geeft mee dat ze bij SD Worx zeer tevreden zijn over Reusser. “Het is mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelt in het klassieke werk. Ze heeft op dit terrein ook stappen kunnen zetten door tactisch beter voor de dag te komen. Naast haar eigen zege in Gent-Wevelgem heeft ze dit voorjaar ook een groot aandeel in de successen van de ploeg in de andere klassiekers. Volgend jaar kan Marlen zich na het het klassieke voorjaar volledig op de tijdrit richten. Wij zullen haar hierin optimaal ondersteunen.”

Reusser: “Twee belangrijke beproevingen”

“Na het voorjaar ga ik me helemaal op het tijdrijden concentreren”, bevestigt Reusser de uitspraak van Stam. “Eerst is er de olympische tijdrit in Parijs. Vervolgens richt ik me op het WK tijdrijden dat in september in mijn thuisland Zwitserland in Zürich plaatsvindt. Dat gaan twee belangrijke beproevingen worden.”