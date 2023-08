Markus Hoelgaard keert na twee jaar terug naar Uno-X

Markus Hoelgaard heeft een contract getekend bij Uno-X. De Noorse renner verlaat na twee jaar Lidl-Trek en keert terug naar de ploeg waar hij al een aantal jaren voor reed. Hoelgaard zal minstens tot het einde van 2024 actief zijn als renner van Uno-X.

In het shirt van Uno-X had de 28-jarige Hoelgaard heel wat succes, zo won hij bijvoorbeeld tweemaal een etappe in de Arctic Race of Norway (in 2019 en in 2021). Verder eindigde hij in 2021 ook in de top-10 van de Tour of Norway, het EK wielrennen en de CRO Race. Bij Lidl-Trek kwam Hoelgaard niet in de buurt van die successen.