woensdag 6 september 2023 om 17:47

Wil jij meebouwen aan een van de snelst groeiende merken in de fietsindustrie? Bekijk de vacatures bij DYNAMIC

Ad Bike care, who cares? We do! Sinds begin 2020 is het van oorsprong Duitse merk DYNAMIC in handen van Nederlandse fietsliefhebbers. Sindsdien maken de profs van Team Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en BORA – hansgrohe hun fietsen sneller met onze producten en kun je als sportieve fietser niet meer gezien worden met een fiets die niet perfect verzorgd is.

Met onze performancegerichte en milieuvriendelijke producten zijn wij de challenger die de markt laat groeien. Door onze innovatieve kijk op R&D zijn we in staat om kwalitatief het verschil te maken. Tegelijkertijd zorgt onze marketing ervoor dat we écht opvallen. Wil jij onderdeel worden van het winnende team? Lees dan verder!

We hebben niet 1, maar 2 vacatures voor uitbreiding van ons marketingteam, namelijk voor; content marketing specialist en digital marketing specialist. Wil jij meebouwen aan een van de snelst groeiende merken in de fietsindustrie, bekijk dan hier de vacatures op onze site. Wie weet spreken we je snel op ons kantoor in Den Haag!

Over DYNAMIC

Dynamic maakt deel uit van een jong bedrijf; het merk bestaat al meer dan 30 jaar, maar pas sinds begin 2020 staan we op eigen benen. Opgericht in de jaren 80 en ooit onderdeel van een Duits distributiebedrijf in de fietsindustrie, bouwen we voort op een geweldige erfenis. Overgenomen door Tacx en later Garmin vonden we dat Dynamic alle aandacht en aandacht verdiende, dus waagden we de sprong. Het team van Dynamic heeft een lange geschiedenis in de fietsindustrie en een sterk netwerk om ons te ondersteunen. Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland bedienen we fietsers over de hele wereld.