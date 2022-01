Mark Stewart wint vierde etappe New Zealand Cycle Classic, George Bennett derde

De vierde etappe van de New Zealand Cycle Classic (2.2) is gewonnen door Mark Stewart. De renner van Bolton Equities Black Spoke won de rit die aankwam op een helling, George Bennett werd derde. Stewart blijft leider.

De vierde etappe in de New Zealand Cycle Classic, de eerste UCI-wedstrijd van 2022, bedroeg 137,2 kilometer. De etappe vertrok uit Masteron en kwam aan op Te Wharau Hill. De renners moesten deze helling (6,5 km aan 4,9%) drie maal beklimmen. Op papier was Bennett, die uitkomt voor de nationale selectie van Nieuw-Zeeland, de favoriet. Bennett kwam dicht bij de winst, maar moest Ollie Jones en winnaar Stewart voor zich laten. De eerste drie finishten binnen de zes seconden. In het algemeen klassement verstevigt de Brit zijn leiding, Bennett duikt de top vijf binnen.

De New Zealand Cycle Classic duurt nog tot en met zondag, dan staat er een afsluitende ritje op het programma van en naar Wellington.