Mark Rutte: “Geen groepjes wielrenners dicht op elkaar” dinsdag 7 april 2020 om 19:44

Mark Rutte heeft in zijn toespraak van vanavond expliciet opgeroepen niet in groepsverband te fietsen. De premier zei dat het nog altijd verboden om geen afstand te bewaren. “Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar”, aldus Rutte.

De politicus sprak zijn complimenten uit voor het begrip in de maatschappij voor de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar hij benadrukte opnieuw dat we voorlopig thuis moeten blijven. “Ook in het komende paasweekend.”

“Het adagium blijft: geen onnodige reizen. Ook geen onnodig grensverkeer. Doe het niet, blijf thuis, Bleib zu Hause, rester à la maison.”

“Ik doe dus een beroep op iedereen om dit jaar Pasen thuis of in ieder geval in de buurt te vieren. Misschien met een digitaal bezoek aan opa en oma. Met een lekkere paasbrunch met het gezin. Of met een wandeling in de buurt, uiteraard op 1,5 meter afstand van anderen. Dat kan én mag.”

“Maar wat voorlopig echt nog niet kan én mag. Mensen dicht op elkaar. Dat is gewoon te gevaarlijk en dus verboden. Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar. Of motorrijders die anderen geen ruimte geven op smalle dijkweggetjes.”