Mark Cavendish tweede: “Toen ik wilde reageren op Merlier, was het al te laat”

Mark Cavendish wist zondag voor het eerst in lange tijd weer eens een podiumplaats te behalen. De Brit van Deceuninck-Quick-Step eindigde als tweede in de GP Monseré achter Tim Merlier, die verraste door de sprint vroeg aan te gaan. “Ik zag hem gaan, maar toen ik wilde reageren was het al te laat”, reageert Cavendish.

“We hebben iedereen van de ploeg ingezet vandaag”, vertelt Cav, die het vertrouwen kreeg van de ploeg. “Maar ik was eerlijk gezegd vergeten hoe het hele proces was van een sprint. Ik wist niet meer hoe het ging. Ik zag in de finale dat mijn lead-out man (Bert Van Lerberghe, red.) ingesloten raakte en dat Tim wegstuurde en meteen versnelde. Als je die benen hebt, verdien je ook te winnen.”

Enkele fietslengtes achter Merlier wist Cavendish de tweede plaats op te eisen. Een podiumplek dus voor de 35-jarige Brit, voor het eerst sinds 18 april 2019 in de derde etappe van de Ronde van Turkije. “Ik ben best blij, maar ook wel een beetje teleurgesteld”, geeft hij aan.

Het vertrouwen doet hem goed. “We blijven het proberen, maar het belangrijkste is het succes van de ploeg. We hebben plezier en ik koers weer.” De volgende koers die voor Cavendish op het programma staat is Nokere Koerse.

‘Vermote verdient een profcontract’

Verder kwam ook Julien Vermote nog ter sprake. “We hebben deze week drie uur samen getraind”, aldus Cavendish. “Hij is nog best goed. Het is jammer dat hij geen ploeg heeft, want hij is iemand die een contract verdient. Hij is een professional, een van mijn beste vrienden en een van de meest waardevolle ploeggenoten die ik ooit heb gehad. Dat maakt mij verdrietig.”