maandag 11 december 2023 om 17:45

‘Mark Cavendish kiest voor alternatieve seizoensstart in Colombia’

Mark Cavendish begint zijn laatste wielerseizoen niet in Europa, Australië of het Midden-Oosten, maar in Zuid-Amerika. Althans, dat meldt de gerenommeerde Italiaanse wielerjournalist Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport.

De voor Astana Qazaqstan uitkomende Cavendish trapte zijn campagne de laatste twee seizoenen af in het Midden-Oosten, maar lijkt in 2024 dus te kiezen voor de Tour Colombia als openingskoers. In het verleden was de Vuelta a San Juan in Argentinië al meer dan eens de seizoensouverture voor Cavendish, maar de rappe man begon nog niet eerder op Colombiaanse bodem aan zijn wielercampagne.

De 38-jarige sprinter richt zich in zijn laatste jaar als beroepswielrenner nog een keer op de Tour de France. Cavendish wilde er eigenlijk mee stoppen na het wielerseizoen 2023, maar na een valpartij in de Tour besloot de Brit zijn wielerpensioen uit te stellen. Hij doet in 2024 nog een allerlaatste gooi naar een 35ste Tourritzege, in de hoop alleen-recordhouder te worden wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde.

Info @Gazzetta_it – According to our sources 2024 for @MarkCavendish @AstanaQazTeam will start from Colombia, for him and some of his team-mates there will be at least 2 weeks of training camp in altitude in january. @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) December 11, 2023

Eerder deze maand werd het parcours gepresenteerd van de Tour Colombia, die in 2020 voor het laatst werd verreden en toen werd gewonnen door Sergio Higuita. De Tour Colombia blijft komend jaar in de departementen Boyacá en Cundinamarca en viert haar terugkeer op de wielerkalender met een uitstapje naar de geboorteplaats van Egan Bernal.

De vierde etappe van de Zuid-Amerikaanse rittenkoers finisht in Zipaquirá, waar Bernal groots gehuldigd werd na zijn zege in de Tour de France 2019. Een dag later is de koninginnenrit met finish op de Alto del Vino op 2.800 meter hoogte. Welke ploegen gaan deelnemen, maakt de organisatie later bekend.