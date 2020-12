‘Mark Cavendish kent zijn voorjaarsprogramma al’

Mark Cavendish wordt vandaag in Spanje verwacht voor zijn eerste trainingskamp met Deceuninck-Quick-Step. Maar ook zijn voorjaarsprogramma is al grotendeels uitgestippeld. “Wedstrijden waarin hij zelfvertrouwen kan opdoen”, zegt Wilfried Peeters daarover. “Zonder druk.”

Bij Deceuninck-Quick-Step willen ze met Cavendish voortbouwen op zijn prestaties in Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs, twee wedstrijden waarin hij voor de aanval koos en telkens en halve dag in de wind op kop reed. Net daardoor was oktober 2020 “zijn mooiste maand in lange tijd”, gaf hij aan.

“Cavendish moet tijd krijgen”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters aan Het Laatste Nieuws. “We gaan hem op een rustige manier brengen. Wij moeten ook ondervinden waar hij conditioneel staat en wat hij kan, want op dit moment weten wij niet wat hij waard is.”

Zelfvertrouwen

De weg is al uitgestippeld: vandaag wordt hij in Spanje verwacht voor het eerste oefenkamp met de ploeg. In februari kan hij een eerste rittenkoersje rijden, daarna volgen een aantal eendagskoersen zoals Nokere en Handzame. “Zonder de druk om te winnen. Bij wijze van spreken mag hij koersen tot vijf kilometer voor de streep, de rest zullen wij wel doen”, zegt Peeters. “De bedoeling is om hem eerst zijn zelfvertrouwen terug te geven, daarna kan er gepraat worden over prestaties.”