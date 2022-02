Mark Cavendish houdt Jasper Philipsen af en wint in UAE Tour

Mark Cavendish heeft de tweede etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. In Abu Dhabi Breakwater wist hij Jasper Philipsen af te houden in de massasprint. Pascal Ackermann kwam als derde over de streep. Olav Kooij was op de vierde plaats de beste Nederlander.

Op de eerste dag zorgden de duinen nog voor hoogteverschillen, maar de tweede rit was zo vlak als een biljartlaken. Er lagen dus weer kansen voor de snelle mannen. De etappe speelde zich af in en rondom Abu Dhabi-stad, met de start op het eiland Al Hudayriat en de finish bij Abu Dhabi Breakwater. Even voor half een lokale tijd werd onder zonnige, maar winderige omstandigheden het startsein gegeven. Na een lange strijd met het peloton konden uiteindelijk drie man wegrijden en de vlucht van de dag vormgeven.

Drie man van Gazprom-RusVelo in de aanval

Het ging om drie renners van Gazprom-RusVelo: Pavel Kochetkov, Tsjechisch kampioen Michael Kukrle en Dmitry Strakhov, derde in het algemeen klassement en leider in het klassement van de tussensprints. Deze vluchters reden twee minuten weg bij het peloton, waar het onrustig was. Na 45 kilometer probeerden INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech het namelijk op de kant te zetten. De grote groep piepte en kraakte en diverse renners raakten achterop, maar binnen tien kilometer keerde de rust terug en konden de meeste geloste mannen snel terugkeren.

Na 62 kilometer werd nog een keer geprobeerd waaiers te trekken, maar weer kwam alles samen. Deze versnellingen zorgden er wel voor dat de voorsprong van de drie man van Gazprom-RusVelo was teruggelopen tot een minuut. Toen het peloton weer tot rust kwam, konden de vluchters weer uitlopen naar meer dan twee minuten. Op negentig kilometer van de finish probeerde ook Jumbo-Visma het op de kant te zetten en andere ploegen deden eveneens een poging en zo jojode het verschil met de aanvallers lange tijd rond de één en drie minuten.

In de laatste vijftig kilometer begon het verschil langzaam maar zeker terug te lopen en met nog iets minder dan veertig kilometer te gaan – toen hun voorsprong nog maar een halve minuut was, zetten Kochetkov, Kukrle en Strakhov, die onderweg zes bonificatieseconden had verdiend, zich recht om zich te laten inlopen. Op 36 kilometer was het peloton weer compleet. Alpecin-Fenix controleerde op dat moment op kop en de snelheid lag laag, terwijl een forse tegenwind met een flinke portie zand over de wielerkaravaan heen blies.

Peloton schiet in gang

Met nog 32 kilometer te rijden zette Groupama-FDJ zich op kop, maar ook die ploeg reed nog niet door en verschillende renners maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje aan te knopen met wat collega’s. Toen Jasper Philipsen de cameramotor naast zich zag rijden, sprong hij zelfs even van de fiets om te laten zien dat hij het tempo ook te voet bij kon houden. Op 20 kilometer van de aankomst schoot het peloton plots in gang en kon de aanloop naar de finish beginnen. De sprint-treintjes stoven naar voren om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren.

Over de breden wegen werd een hoog tempo ontwikkeld op weg naar Abu Dhabi Breakwater. Na de behoorlijk technische finale zette Cavendish van ver zijn sprint in en de snelle Brit van Quick-Step Alpha Vinyl wist vervolgens Jasper Philipsen knap van zich af te houden. Philipsen bleef wel leider in het algemeen klassement.