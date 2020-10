Mark Cavendish en Bahrain McLaren praten over toekomst zondag 11 oktober 2020 om 09:21

Koerst Mark Cavendish in 2021 ook nog in het tenue van Bahrain McLaren? De Britse sprinter beschikt namelijk over een aflopend contract, maar de dertigvoudig ritwinnaar in de Tour de France voert momenteel gesprekken met de ploegleiding.

Teammanager Rod Ellingworth laat aan Cyclingnews weten dat de ploeg nog altijd bezig is met de selectie voor 2021, en dus ook met Cavendish in gesprek is. Er is in deze onzekere tijd echter geen sprake van een opgelegde deadline. “Er zijn op dit moment zoveel ontwikkelingen, met ploegen die verdwijnen en ga zo maar door”, aldus Ellingworth.

“We houden dus ook alle opties open. Maar ik ben er zeker van dat Mark volgend jaar ook nog zal koersen.” De vraag is alleen voor welke ploeg de gewezen spurtbom zal uitkomen. Cavendish is bezig aan zijn eerste jaar bij Bahrain McLaren, na vier seizoenen bij de Zuid-Afrikaanse formatie Dimension Data.

De Brit reed dit seizoen heel wat (kleinere) rittenkoersen, maar is na gezondheidsproblemen nog altijd op zoek naar de benen van weleer. Cavendish boekte ruim twee jaar geleden zijn laatste zege als beroepswielrenner. In februari 2018 kwam hij als eerste over de streep in de derde etappe van de Dubai Tour.