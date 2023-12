vrijdag 1 december 2023 om 19:34

Marion Norbert Riberolle verlengt contract bij Crelan-Corendon: “Progressie blijven maken”

Marion Norbert Riberolle heeft haar contract verlengd bij Crelan-Corendon. De Belgische crosser zal minstens tot het einde van het veldritseizoen 2025-2026 bij haar ploeg blijven. “Ik wil de komende jaren hier progressie blijven maken”, vertelt ze in een persbericht van de ploeg.

Norbert Riberolle, die momenteel vice-Belgische kampioen is, is bezig aan een goed seizoen bij Crelan-Corendon. Zo stond ze al driemaal op het podium dit seizoen. Twee keer was dat in een tv-cross, in de Superprestige-wedstrijden van Ruddervoorde en Merksplas.

“Ik ben verheugd dat ik bij mijn huidige team kan verlengen. Het is een omgeving waarin ik me bijzonder goed voel: er hangt een familiale sfeer, maar tezelfdertijd wordt er zeer professioneel gewerkt. Ik word er omringd door mensen met passie voor de sport die me op alle gebied ondersteunen. De ideale plek dus om me verder te ontwikkelen en de komende jaren nog extra progressie te maken”, vertelt Norbert Riberolle.