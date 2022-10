Mario Cipollini veroordeeld tot drie jaar cel wegens mishandelen ex-vrouw

Mario Cipollini is maandag door de rechtbank van Lucca veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 85.000 euro. De gewezen topsprinter is door de rechter schuldig bevonden aan het mishandelen en bedreigen van zijn ex-vrouw.

De inmiddels 55-jarige Cipollini werd in 2017 door zijn ex-vrouw Sabrina Landucci aangeklaagd. Na een vijf jaren durend proces vroeg de officier van justitie om tweeënhalf jaar cel, maar de rechtbank doet er nog een schepje bovenop en heeft de oud-renner nu veroordeeld tot drie jaar cel. Cipollini heeft volgens de rechter zijn ex-vrouw ‘over een periode van eind 2016 tot begin 2017’ mishandeld, bedreigd en gestalkt. Zo drukte hij onder meer een pistool tegen haar voorhoofd.

Het gaat volgens de rechtbank om ‘een reeks handelingen die zijn gepleegd tegen de fysieke en mentale integriteit van zijn ex-vrouw met stoten, klappen en trappen, met verwondingen en doodsbedreigingen tot gevolg.’ De twee trouwden in 2005 en gingen in 2013 uit elkaar.

Hoger beroep

Cipollini is ook schuldig bevonden aan het bedreigen van Silvio Giusti, een voormalig profvoetballer en de nieuwe partner van zijn ex-vrouw. Behalve de gevangenisstraf moet Cipollini tevens een boete van 85.000 euro betalen. De veroordeelde Cipollini, die zelf niet bij de uitspraak aanwezig was, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij gaat ook in hoger beroep. “Zodra we de redenen hebben gelezen, zullen we het vonnis aanvechten”, aldus zijn advocaat tegen Italiaanse media.

Cipollini stond in de jaren negentig van de vorige eeuw en de eerste jaren na de eeuwwisseling te boek als de beste sprinter van zijn generatie. De excentrieke Italiaan behaalde in zijn carrière meer dan 160 overwinningen, waaronder drie etappes in de Vuelta, twaalf ritten in de Tour en maar liefst 42 etappezeges in de Giro. Ook won hij in 2002 Milaan-San Remo en spurtte hij dat jaar naar de wereldtitel. Hij staat ook drie keer op de erelijst van Gent-Wevelgem.