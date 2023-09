zaterdag 23 september 2023 om 08:27

Marijn van den Berg verlengt contract bij EF Education-EasyPost

Marijn van den Berg zal langer in dienst rijden van EF Education-EasyPost. De Nederlander reed de afgelopen twee jaar voor de Amerikaanse ploeg, maar zijn contract liep eind 2023 af. Dat vertelde Van den Berg afgelopen vrijdag bij Een Berg Sport, een sportprogramma van RTV Utrecht.

“Lars (zijn broer, die bij Groupama-FDJ rijdt, red.) heeft een doorlopend contract. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik blijf bij de ploeg. Mijn contract liep af, maar ik heb bijgetekend, dus hopelijk kan Lars naar EF komen als zijn contract afloopt”, vertelde Van den Berg al lachend.

De 24-jarige Van den Berg brak in 2023 door. Eind januari won hij de Trofeo San Salines en in juni kraaide hij victorie in La Route d’Occitanie. De grootste zege kwam er echter in de zomer, toen hij in de Ronde van Polen een rit won en zo voor het eerst ook kon zegevieren op het WorldTour-niveau. Vervolgens trok de Nederlander met hoge verwachtingen naar de Vuelta a España, maar daar kwam hij niet verder dan een derde plaats.