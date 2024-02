Marijn van den Berg out met symptomen van hersenschudding

EF Education-EasyPost moet verder met twee renners minder in de Volta ao Algarve. Zowel Rui Costa als Marijn van den Berg konden niet meer verder ten gevolge van hun blessures in de derde etappe.

Costa moest opgeven en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Daaruit werden breuken in het rechter schouderblad en sleutelbeen bevestigd. De ervaren Portugees werd ook gediagnosticeerd met een hersenschudding.

Van den Berg kreeg in eerste instantie toestemming van de medische staf van de wedstrijd en de ploeg om zijn weg verder te zetten. Na verdere beoordelingen in de daaropvolgende tien minuten werd Van den Berg toch uit koers gehaald, vanwege symptomen die leken op een hersenschudding. Hij zit nu in het interne hersenschuddingprotocol van het team en zal op korte termijn de trainingen hervatten.

