donderdag 21 maart 2024 om 17:57

Marijn van den Berg: “Ik twijfelde of ik nog wel kon winnen”

Marijn van den Berg sprak vooraf zijn twijfels uit, maar pakte in de Vuelta a Catalunya wel zijn eerste seizoenszege. De sprinter van EF Education-EasyPost overtroefde Bryan Coquard in de laatste meters.

“Het was een grote opluchting. Ik begon te twijfelen of ik nog wel kon winnen, maar gelukkig was het vandaag prijs”, aldus Van den Berg, die zijn laatste overwinning al gedateerd zag van de Ronde van Polen vorig jaar.

“Ik denk dat het voor elke sprinter een lastige opdracht was, omdat niemand een echt uitgebreide trein tot zijn beschikking had. Elke snelle man moest zelf zijn weg zoeken. Bryan Coquard wurmde zichzelf uiteindelijk in de beste positie, en het was ook echt een gevecht voor zijn wiel. Gelukkig slaagde ik er nog in om hem te overtroeven. Het was geen gekke sprint, maar wel genoeg om te winnen.”

Van den Berg lag er de voorbije weken uit met een hersenschudding, wat deze zege extra mooi maakt. “Ik heb nog altijd wat pijn en discomfort na mijn val, maar tijdens een sprint denk je daar niet meer aan. Dan giert de adrenaline door je lijf. Ik wil nu vooral het einde van deze rittenkoers halen en zo alsnog in een goede vorm naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”