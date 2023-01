Marijn van den Berg boekt eerste profzege: “Hopelijk komen er nog meer”

Marijn van den Berg won donderdag de Trofeo Ses Salines-Alcúdia op Mallorca. In de sprint van een uitgedunde groep versloeg hij niet de minsten: Ethan Vernon en Biniam Girmay. “Het is mijn eerste profzege, dat is ook heel mooi”, vertelde Van den Berg in het flashinterview na afloop.

“Hopelijk komen er nog meer”, vervolgde de 23-jarige renner van EF Education-EasyPost, die de schifting op de Coll de Sa Batalla (8,7 km aan 5,0%) overleefde. “Dat was het doel, bij de eerste groep blijven. Daarna hadden we een perfecte lead-out. Neilson (Powless, red.), Owain (Doull, red.) en Julius (van den Berg, red.) deden geweldig werk. Ik hoefde het alleen af te maken.”

Van den Berg noemt zichzelf geen ‘pure sprinter’. “Maar dit is perfect voor mij. Een zware wedstrijd, een kleine groep en dan een sprint. Daar ligt mijn kracht”, aldus de Nederlander. “Ik voelde me al heel goed, tijdens het trainingskamp en tijdens de trainingen van de afgelopen weken. Ik had vandaag goede benen, dan is het heel mooi om het af te maken.”