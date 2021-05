Marijn van den Berg behoudt leiderstrui in Alpes Isère Tour

Marijn van den Berg mag zich ook na de tweede etappe van de Alpes Isère Tour leider noemen in het algemeen klassement. De Nederlander uit de opleidingsploeg van Groupama-FDJ kwam in de tweede etappe naar La Verpillière als derde over de streep.

De 21-jarige Van den Berg, gisteren nog winnaar van de openingsetappe, moest alleen de Fransen Clement Jolibert en Maxime Jarnet laten voorgaan in de daguitslag. De 25-jarige Jolibert bleek na een etappe van net iets meer dan 167 kilometer de snelste van een omvangrijke groep.

Rémy Mertz was op de vierde plaats de beste Belg, Dylan Bouwmans (achtste) finishte ook nog in de top-10 namens Nederland. Morgen staat de derde etappe op het programma van Aéroport Saint Exupéry naar Pusignan.